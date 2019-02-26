شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعوض بعض خسائر الأمس..و"برنت" يرتفع بحوالي 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم معوضةً بعض الخسائر التي تكبدتها أمس في أعقاب تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منتقداً "أوبك" من خلالها.



ولا تزال "أوبك" وحلفائها وعلى رأسهم روسيا ملتزيمن بشروط اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يومياً ما أجل دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع وامتصاص تخمة المعروض العالمي.



ومع ذلك، يرى "ترامب" أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة وطالب "أوبك" أمس بالعمل على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار مشيراً إلى أن العالم لا يمكنه تحمل هذه الأسعار.



ومن المنتظر اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة، وتعد هذه البيانات أولية، في حين ستصدر البيانات الرسمية غدا من إدارة معلومات الطاقة.



وارتفع سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:31 جرسنتش بنسبة 0.7% إلى 55.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 55.02 دولار.



وصعد "برنت" بحوالي 1% إلى 65.3 دولار للبرميل محققاً أعلى سعر اليوم عند 65.6 دولار وأقل سعر عند 64.3 دولار.