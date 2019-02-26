شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي وسط ارتياح في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد الدولار الاسترالي خلال تعاملات اليوم مستفيداً من حالة الارتياح التي سادت الأسواق عقب التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول المفاوضات التجارية مع الصين.



وأعلن "ترامب" الأحد الماضي تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصين إلى 25% من 10% حالياً، وأوضح بأن هذا القرار يأتي في ظل إحراز تقدم ملموس في المحادثات التجارية مع بكين والاقتراب من التوصل إلى اتفاق شامل.



ومن المنتظر عقد قمة ثنائية بين "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" في مارس/آذار القادم لبحث إمكانية حل النزاع التجاري الذي لا يزال قائما.



وتعد استراليا من أبرز الدول التي تمتلك علاقات تجارية قوية مع الصين، وبالتالي، فإن أي إشارات إيجابية تصب في صالحها.



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع الدولار الاسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:35 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7179، وسجل أعلى سعر عند 0.7184 وأقل سعر عند 0.7141.