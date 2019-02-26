شكرا لقرائتكم خبر عن "كونفرنس بورد": ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط للمرة الأولى في أربعة أشهر في إشارة إلى استعادة الأمريكيين لتفاؤلهم بفعل تعافي سوق الأسهم وإنهاء الإغلاق الحكومي.



ووفقاً لبيانات "كونفرنس بورد" الصادرة اليوم، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 131.4 نقطة خلال الشهر الجاري من 121.7 نقطة في يناير/كانون الثاني، بينما توقع محللون أن يسجل المؤشر 124.7 نقطة.



وفي تفاصيل البيانات، ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكية على مدار الستة أشهر المقبلة إلى103.4 نقطة من 89.4 نقطة.