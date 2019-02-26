شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الأمريكية عقب تصريحات "باول" أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، وعقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، صرح "باول" بأن الاقتصاد الوطني لا يزال في حالة صحية، ولكن بعض الإشارات المتضاربة الواردة من الأسواق تؤثر عليه سلبيا.



وشدد "باول" على أن تبني نهج "الصبر" في رفع معدل الفائدة تبرره التذبذبات في الأسواق المالية والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ نمو اقتصادات رئيسية حول العالم.



وأظهرت بيانات اليوم انخفاض أعداد المنازل التي بدأ إنشائها في الولايات المتحدة بنسبة 11.2% إلى 1.08 مليون وحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:25 جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 26054 نقطة، بينما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 7561 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2799 نقطة.