شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المواساة" الطبية توصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 100 مليون سهم بواقع 1.75 ريال للسهم، وبنسبة 17.5% من القيمة الإسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017 بقيمة 150 مليون ريال بما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 3 ريالات للسهم، وذلك قبل زيادة رأس المال.

يُذكر أن الشركة حققت الشركة صافي أرباح بلغ 274.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 238.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.