شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات السعودية توقع اتفاقيات مع شركات عالمية لتطوير شبكة الجيل الخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الاتصالات السعودية 3 اتفاقيات ضمن مشروع "طموح الجيل الخامس" لنشر شبكة الجيل الخامس وتطوير خدمات وحلول مبتكرة.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الاتفاقيات تم توقعيها مع كل من شركة "نوكيا " و"إريكسون" و"هواوي".

وكشفت عن البدء في بناء شبكة تقنية الجيل الخامس في المملكة خلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي 2019 في برشلونة.

وجاء توقيع تلك الاتفاقيات على هامش انعقاد المؤتمر العالمي للجوال الذي يعقد سنوياً بمدينة برشلونة ويجمع كبار مسؤولي الاتصالات والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

ويٌعتبر المؤتمر أهم حدث عالمي متخصص في الهواتف الذكية، وأحدث التقنيات والأجهزة، وكل ما يتعلق بها من تطبيقات الجوال، والصناعات المكملة للجوال والتي تشمل البطاريات وأجهزة الشحن والإكسسوارات وغيرها.ويشارك في المؤتمر نحو 800 شركة عالمية.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.70 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 10 مليارات ريال في العام 2017، وبتسبة ارتفاع 7.7%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 7.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.