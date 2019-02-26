شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سيسكو" تُوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 هللة للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2018 بقيمة 32.6 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 81.6 مليون سهم، بما يعادل 40 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفاد البيان، بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة، المزمع الإعلان عنه في وقت لاحق.

وكانت عمومية الشركة قد قررت توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017 بقيمة 24.480 مليون ريال بما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 30 هللة للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 51.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.