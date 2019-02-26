شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بتروكيم" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع نصف ريال عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الوطنية للبتروكيماويات "بتركيم"، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2018 بقيمة 240 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 480 مليون سهم، بما يعادل نصف ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفاد البيان، بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة، المزمع الإعلان عنه في وقت لاحق.

وكانت عمومية الشركة قد قررت توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017 بقيمة 240 مليون ريال بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل نصف ريال للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 888 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.