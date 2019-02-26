شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع متخطياً حاجز 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم وواصل تحقيق مستويات قياسية بالتزامن مع الطلب القوي والتكهنات بنقص المعروض العالمي من المعدن.



هذا، ويواصل المستثمرون الإقبال على معدن البلاديوم بوصفه ملاذا آمناً حيث تجاوزت قيمته الذهب بفضل استمرار الطلب عليه.



ويتوقع محللون عجزاً في المعروض من المعدن الصناعي هذا العام بفعل تراجع أنشطة تعدينه فضلاً عن الطلب عليه من شركات صناعة السيارات لاستخدامه في مكونات تقليل العوادم.



يأتي ذلك بفعل تشديد العديد من الدول معايير مكافحة التلوث والتغيرات المناخية، وهو ما يعني تغليظ القيود في اختبارات العوادم.



ومن ناحية أخرى، لا تزال الأسواق في ترقب للمزيد من التصريحات المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لاسيما مع تأكيد "ترامب" الاقتراب من التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:46 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1501.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1519.2 دولار وأقل سعر عند 1491.6 دولار.