الان تتابع النفط يرتفع إلى 65 دولارًا وسط توقعات بتمسك السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

ارتفع خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء وسط توقعات بتمسك السعودية وبقية أعضاء أوبك بتخفيضاتهم للإنتاج، على الرغم من تجدد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي المنظمة.

وانخفضت الأسعار أمس الاثنين، في الوقت الذي غادر فيه المتعاملون مكاتبهم لحضور أسبوع البترول العالمي، وهو سلسلة من

الفعاليات الخاصة بالقطاع في لندن، بعد أن دعا ترامب أوبك إلى تخفيف جهودها لتعزيز سوق النفط. وقال الرئيس الأمريكي إن الأسعار ترتفع أكثر مما ينبغي.

وفي الساعة 1139 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 24 سنتا إلى 65 دولارا للبرميل، بعد أن خسر 3.5 بالمئة أمس الاثنين.

وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 55.41 دولار للبرميل.

ومما يكبح موجة الصعود توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي.

ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل في التقارير الأسبوعية للمخزونات، بما يؤكد على كفاية الإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ومن المقرر صدور أول تقرير عن المخزون في الساعة 2130 بتوقيت جرينتش من معهد البترول الأمريكي.

والنفط مرتفع نحو 20 بالمئة منذ بداية العام، حين بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون مثل روسيا خفض

الإنتاج في مسعى لتقليص تخمة عالمية.

وقال أوليفر جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس إن من المرجح أن تلتزم السعودية وبقية أعضاء أوبك الحذر بشأن تخفيف خطتهم لخفض الإمدادات، بعد ارتفاع الإنتاج في النصف الثاني من العام الماضي قبل العقوبات الأمريكية على إيران وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.