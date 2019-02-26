شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك ينخفض بمحاذاة خط اتجاه هابط - تحليل – 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.02% بما يعادل -0.11 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 9.23 ، طيلة ثبات المقاومة 11.22 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط