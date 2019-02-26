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شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم السهم بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية مستوى المقاومة 64.59 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 80.70 إلى 48.49) ، حيث أغلق على ارتفاع بآخر جلساته محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.39 نقطة ، وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 64.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 68.39 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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