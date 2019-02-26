شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعزز من مكاسبه – تحليل – 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.69% بما يعادل 2.73 نقطة ، ونلاحظ أيضاً بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 152.43 ، ليستهدف مستوى المقاومة 171.98 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد