فيس بوك يعزز من مكاسبه – تحليل – 26-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.69% بما يعادل 2.73 نقطة ، ونلاحظ أيضاً بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 152.43 ، ليستهدف مستوى المقاومة 171.98 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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