شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال عند أعلى مستوياته – تحليل – 26-02-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحلق السهم عالياً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 0.72 نقطة ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 93.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة 98.82 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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