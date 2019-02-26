مايكروسوفت يواصل الارتفاع – تحليل – 26-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.62 نقطة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 116.18 ، طيلة ثبات الدعم 107.90 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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