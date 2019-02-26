شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بجلسة اليوم بعد سلسلة انخفاضات منذ بداية تداولات هذا الأسبوع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 23.13 نقطة ، مع انخفاض في أحجام التداول والتي بلغت 81,851,271 مقارنة ب 112,047,886 في جلسة الأمس ، وبقيمة 1,731,276,673 ، تقاسمتها عدد صفقات 75,245 صفقة .

ووصل عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 99 سهم مقابل 67 سهم سجلوا انخفاضاً .

وفي المقابل ارتفع أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت 0.84% بما يعادل 29.13 نقطة ، وبأحجام تداول بلغت 88,561 ، وبقيمة بلغت 1,665,910 ، مع عدد صفقات 214 صفقة .

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وعن الأسهم التي شهدت أكبر أحجام التداول فكان سهم الخضري (1330) في مقدمتها بأحجام بلغت 9,797,861 ، ومن بعده جاء سهم دار الأركان (4300) بأحجام تداول بلغت 6,916,157 .

وأكثر الأسهم تنفيذاً للصفقات فكان في مقدمتها سهم الخضري (1330) بعدد صفقات بلغت 4,215 صفقة ، ويليه سهم الباحة (4130) بعدد صفقات 2,321 صفقة .

وكان سهم الباحة (4130) هو الأعلى ارتفاعاً مقارنة بباقي الأسهم حيث ارتفع بنسبة بلغت 9.34% بما يعادل 1.88 ريال ، وجاء من بعده سهم أنعام القابضة (4061) بنسبة بلغت 3.77% بما يعادل 0.46 ريال .

وسجل سهم دله الصحية (4004) أكبر نسبة انخفاض حيث بلغت -1.77% بما يعادل -1.20 ريال ، ويليه سهم السعودي الفرنسي (1050) بنسبة بلغت -1.76% بما يعادل -0.65 ريال .