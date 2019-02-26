شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بجلسة اليوم بعد سلسلة انخفاضات منذ بداية تداولات هذا الأسبوع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 23.13 نقطة ، مع انخفاض في أحجام التداول والتي بلغت 81,851,271 مقارنة ب 112,047,886 في جلسة الأمس ، وبقيمة 1,731,276,673 ، تقاسمتها عدد صفقات 75,245 صفقة .
ووصل عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 99 سهم مقابل 67 سهم سجلوا انخفاضاً .
وفي المقابل ارتفع أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت 0.84% بما يعادل 29.13 نقطة ، وبأحجام تداول بلغت 88,561 ، وبقيمة بلغت 1,665,910 ، مع عدد صفقات 214 صفقة .
وعن الأسهم التي شهدت أكبر أحجام التداول فكان سهم الخضري (1330) في مقدمتها بأحجام بلغت 9,797,861 ، ومن بعده جاء سهم دار الأركان (4300) بأحجام تداول بلغت 6,916,157 .
وأكثر الأسهم تنفيذاً للصفقات فكان في مقدمتها سهم الخضري (1330) بعدد صفقات بلغت 4,215 صفقة ، ويليه سهم الباحة (4130) بعدد صفقات 2,321 صفقة .
وكان سهم الباحة (4130) هو الأعلى ارتفاعاً مقارنة بباقي الأسهم حيث ارتفع بنسبة بلغت 9.34% بما يعادل 1.88 ريال ، وجاء من بعده سهم أنعام القابضة (4061) بنسبة بلغت 3.77% بما يعادل 0.46 ريال .
وسجل سهم دله الصحية (4004) أكبر نسبة انخفاض حيث بلغت -1.77% بما يعادل -1.20 ريال ، ويليه سهم السعودي الفرنسي (1050) بنسبة بلغت -1.76% بما يعادل -0.65 ريال .
كانت هذه تفاصيل خبر الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.