شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل انطلاق الجزء الأول من الشهادة النصف سنوية لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوي 96.10 نقطة الأدنى منذ 6 شباط/فبراير الجاري ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.26 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.31 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري.

يضغط على العملة الأمريكية حاليا استمرار تباطؤ مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل فى ظل التقدم المستمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد عن تأجيل الموعد النهائي لفرض الزيادة فى الرسوم الجمركية على السلع الصينية فى ظل التقدم المستمر فى المحادثات ، وأضاف إذا تم التوصل لاتفاق شامل فسيكون هناك قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ ".

بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش ينطلق النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

يتحدث اليوم "جيروم باول " أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن السياسة النقدية والتطلعات الاقتصادية ،ومن المتوقع أن توفر تلك التصريحات أدلة قوية حول مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي فى محضر أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية فى أواخر كانون الثاني/يناير الماضي ، أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالا يتمتعان بالقوة ، الأمر الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.