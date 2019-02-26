وزيرالصناعة يبحث مع المدير الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل خطط زيادة الاستثمارات

كتب: هاني صابر

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على توفير كافة الإمكانات والمقومات الصناعية للحصول على ثقة رؤوس الأموال العالمية وجذب كبريات الشركات الاستثمارية للعمل والتوسع في السوق المصرى، مشيراً إلى سعى الوزارة لتوسيع نطاق التعاون الاستثمارى مع الشركات العالمية لتوفير إحتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية للسوقين الإقليمى والقارى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع السيد/ تامر حامد المدير الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة الشرق الادنى حيث تناول اللقاء خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى، كما استعرض أوجه التعاون بين الشركة والوزارة لتعظيم دور الشركة في الاقتصاد المصرى، حضر اللقاء السيد/ تامر يونس رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة.

وقال، إن سعى الشركات العالمية للإستثمار بالسوق المصرى يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة مناخ الأعمال وتوفير المزيد من الحوافز والضمانات للإستثمارات العالمية للتواجد بالسوق المصرى والنفاذ لعدد كبير من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار نصار الى أهمية التوسع بمشروعات الشركة بالسوقين المصرى والافريقى خاصة في ظل خطة الوزارة الهادفة الى تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع عدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب القارة ومساعدتها في بناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية، بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الافريقية وهو ما يخدم خطط الشركة التصديرية لاسواق القارة السمراء.

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ومن جانبه، أشار تامر حامد المدير الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة الشرق الادنى، إلى إلتزام الشركة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة وأسواق قارة إفريقيا بصفة خاصة، لافتاً إلى حرص الشركة على الاستفادة من شبكة إتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة على عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم.

ولفت حامد إلى أن الشركة تعمل بالسوق المصرى منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً ويصل حجم إستثماراتها حاليا نحو 3 مليار جنيه وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 مصري يتولون مناصب إدارية عليا بالشركة على مستوى العالم، وهو ما يعكس الشراكة الناجحة بين الشركة والشعب المصرى.

وقال، إن الشركة تبذل جهود كبيرة لتمكين المرأة وتعظيم دورها بالمجتمع المصرى من خلال أنشطتها الاجتماعية المختلفة، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد.

وأضاف، أن الشركة تتوسع فى السوق المصرى بصورة دائمة من خلال زيادة خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية خطوط الإنتاج العاملة، لافتاً إلى حرص الشركة على زيادة إستثماراتها بالسوق المصرى بإعتباره محور إستراتيجى تصنيعى وتصديرى لأسواق منطقة الدول العربية وقارتى إفريقيا واوروبا.

جدير بالذكر أن الشركة الام تعمل في ١٠ قطاعات استهلاكية رئيسية تتضمن الرعاية الطبية، منتجات العناية بالمظهر والجمال، ومستلزمات الأطفال، وأدوات النظافة والعناية بالمنزل كما تنتشر منتجاتها في نحو 180 دولة حول العالم حيث تعتبر الشركة أكبر منتج للمنتجات الاستهلاكية في العالم، كما يبلغ عدد موظفي الشركة فى العالم نحو 92 ألف موظف كما تمتلك الشركة أفرع في 70 دولة حول العالم.

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