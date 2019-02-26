رئيس وزراء كوريا الجنوبية: نعمل على زيادة حجم الاستثمارات بمصر

كتب: هاني صابر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بالسيد/ لي ناك-يون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية “سول”.

ونقل وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، فى بداية اللقاء، تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، وفى هذا الإطار، أكد السيد/ لي ناك-يون، تقدير بلاده لعلاقاتها المتميزة مع مصر، في ظل الدور التي تقوم به في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي واصلاحات اقتصادية وتشريعية، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والتعليم.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اعتزاز مصر بالعلاقات القوية التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة والتعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، معربة عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وتطوير البنية الاساسية على نطاق واسع بما يعزز من بيئة الاستثمار.

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واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الحكومة فى الاصلاح الاقتصادي، واحدث مؤشرات اداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية.

وخلال اللقاء، استعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص الاستثمارية بالمنطقة والحوافز المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى اهتمام المنطقة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات وخاصة مع عودة مرسيدس للعمل بالعين السخنة في منطقة القناة.

وأضاف الفريق مميش، أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتحتوى على موقع مميز يصل إلى جميع الأسواق من خلال قناة السويس، حيث تتضمن ٦ موانئ بحرية و الإقبال كبير عليها لوجود مصادر طاقة و بنية تحتية وحاليا يوجد ١٦١ تعمل بالمنطقة، كما يتم التركيز على صناعة بناء السفن لوجود ٣ترسانات لبناء السفن بالمنطقة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري، إن كوريا تود المشاركة مع مصر فى صناعة بناء السفن في منطقة قناة السويس والتي تعد منطقة استراتيجية واعدة كما أن الشركات الكورية ستستفيد من هذا.

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