شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين عند مستوى 79.65، بانتظار تأكيد كسر هذا المستوى لدفع السعر نحو 74.12 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم اختراق مستوى 85.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 85.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط