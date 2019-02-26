شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات سلبية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الموجة الهابطة المتوقعة على المدى اللحظي، والتي تستهدف اختبار مستوى 34.75 على المدى القريب، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 46.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 47.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط