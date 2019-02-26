شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات سلبية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الموجة الهابطة المتوقعة على المدى اللحظي، والتي تستهدف اختبار مستوى 34.75 على المدى القريب، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 46.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 47.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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