شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الإيثريوم الضغط على الدعم المحوري 137.24 في محاولة لكسره، معززاً فرص استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 116.50، في حين يمثل الثبات دون 154.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 120.00 والمقاومة 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط