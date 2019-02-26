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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، بينما لا يزال مؤشر ستوكاستيك إيجابي، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7250، في حين يمثل الثبات فوق 0.7145 الشرط الأول لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7085 والمقاومة 0.7220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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