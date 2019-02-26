شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 65.60، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي المنتظر عند 63.10.

نشير إلى أن اختراق 65.60 والثبات فوقه سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.10 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت