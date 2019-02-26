شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 1319.26 ثم 1312.00 في حال تم كسر المستوى السابق، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 1336.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1340.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط