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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى مشارف هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3226، ويبدو المجال متاحاً لاختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، حيث يصل الهدف التالي إلى 1.3360.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3090 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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