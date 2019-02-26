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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أدنى مستوى فى أسبوعين بعد مطالبة أمريكية بكبح الأسعار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء أدنى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل خسائرها التي بدأت بالأمس بعد مطالبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لأوبك بكبح الأسعار.
تراجع الخام الأمريكي بحوالي 0.8% إلى مستوي 55.01$ للبرميل الأدنى منذ 15 شباط/ فبراير الجاري ، وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى 64.47$ للبرميل الأدنى فى أسبوعين.
أنهي الخام الأمريكي تعاملات الاثنين منخفضا بنسبة 2.9% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 57.79$ للبرميل .
وانخفضت عقود برنت بنسبة 3.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية خلال 2019 ،فبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تعرضت الأسعار لضغط سلبي جراء تغريدة دونالد ترامب.
ونجحت أسعار النفط فى إضافة ارتفاعا بنسبة 1.5% على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم تخفيضات أوبك وروسيا ، والتقدم المستمر فى محادثات التجارية الأمريكية الصينية.
قال دونالد ترامب فى تغريدة " إن أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي ، على أوبك الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة ، العالم حاليا لا يستطيع تحمل طفرة سعرية "الوضع هش ".
وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" حاليا بالاشتراك مع روسيا اتفاقا عالميا لخفض المعروض بالسوق بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ، للمساعدة فى إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.
وسبق أن طالب ترامب أكثر من مرة أوبك ومنتجي الخليج ضخ مزيد من الإنتاج ودفع الأسعار إلى الانخفاض.
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