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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم، في ظل التراجع الذي طرأ على الدولار الأمريكي .

وصعد سعر المعدن الأصفر النفيس بنسبة0.1% إلى 1328.11 دولار للاونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، لتصل إلى 1331.7 دولار.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 0.8% ليصل الى 1554.50 دولار للاونصة.

كما صعدت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية، إلى 15.90 دولار للاونصة.


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