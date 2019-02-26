شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» ينظم ملتقى «الباحثات عن عمل» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز طاقات للتأهيل والتوظيف النسائي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملتقى توظيف الباحثات عن عمل يستهدف القطاع الصحي.

وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها "هدف" بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وجرى خلال ملتقى التوظيف استقطاب 72 شاغر وظيفي تنوعت مسمياتها بين فنية ومختبر وتمريض وأخصائية أشعة وطب أسنان، بأجور شهرية تراوحت ما بين 4 آلاف و 10 آلاف ريال، كما تم خلال الملتقى تقديم عددا من البرامج التوعوية وورش العمل المتعلقة بالإرشاد المهني للمتقدمات على شغر الوظائف.