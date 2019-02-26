الان تتابع سوق الأسهم الإيرانية تهبط ألفي نقطة بعد استقالة ظريف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل «فيسبوك» تعتزم وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين شاهد .. ” هواوي mate x ” يفاجئ العالم .. هاتف بشاشة كبيرة عند طيها تتحول لشاشتين صغيرتين “واتساب” يحذر مستخدمي “آيفون”: حدثوا التطبيق فورا فضيحة تسريبات جديدة.. تطبيقات ترسل بيانات المستخدمين لفيسبوك

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