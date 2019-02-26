«الكهرباء»: زيادة جديدة في الأسعار سيتم الإعلان عنها في شهر يونيو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك زيادة جديدة في الأسعار في يوليو المقبل سيتم الإعلان عنها في شهر يونيو في إطار رفع الدعم تدريجيًّا عن كاهل الدولة، لتوجيهه إلى مصادر أخرى.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع عبر قناة “ten”، اليوم الثلاثاء، أن البعد الاجتماعي تتم مراعاته في زيادة الأسعار في إطار الدعم التبادلي بين شرائح الاستهلاك كثيفي وقليلي الاستهلاك، لافتًا إلى خطة وزارة الكهرباء بتركيب 20 مليون عداد ذكي و20 مليون عداد مسبوق الدفع في خلال عشر سنوات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن العداد الذكي لا يعتمد على كروت للشحن مثل المسبوق الدفع، ويتم تشغيله من خلال التواصل مع مراكز التحكم وبرمجته للتحكم في الاستهلاك بالتنسيق مع شركات التوزيع، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيكون بإمكان المشترك شحن كروت العدادات المسبوقة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة تيسيرًا عليهم.

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