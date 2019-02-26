شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط انفاسه– تحليل -26-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النحاس بتداولات يوم أمس من الهدف التالي بتحقيقه لمستوى 2.9750 ومن ثم لنلاحظ تشكيله لارتداد لحظي محاولا بذلك التقاط أنفاسه قبل استئناف الهجوم الصاعد, نذكر بأن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة يعد أهم عامل لتأكيد الاستمرارية الإيجابية ولنشير لاحتمالية اختباره لمستوى 2.9000 قبل تحقيقه للهدف الرئيسي والمتمركز عند 3.0300.

نلاحظ من الرسم المرفق استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, ليزيد ذلك من فرص اكتساب السعر لعزم إيجابي جديد خلال الفترة القريبة وليسهل ذلك من مهمة الوصول نحو الهدف الرئيسي المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9000 و 2.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد