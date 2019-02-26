شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالتصحيح الصاعد– تحليل - 26-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين مؤخرا على استقراره فوق مستوى 850.00 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الصاعد والمقترح سابقا, نتوقع استهداف السعر بتداولات الفترة القريبة لمقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 871.00 ليشكل ذلك عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة ليدعونا ذلك لمراقبة تصرفه وانتظار تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

ما يجب التنويه له, أن استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية ومحاولة قفزه فوق المقاومة المستهدفة حاليا, فإن ذلك سيزيد من فرص بناء تداولات إيجابية جديدة لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 890.00 وصولا لمستوى 920.00 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 840.00 و 871.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد