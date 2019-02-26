اليورو مقابل الين يتحرك ببطء- تحليل - 26-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيل تداولات بطيئة لينهي الاندفاع الإيجابي الأخير بملامسة مستوى 126.20 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي, لكن الثبات الإيجابي فوق الدعم الممتد نحو 125.10 يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي قوي ليتمكن من خلاله اختراق مستوى 126.20 والبدء بتسجيل أهداف جديدة بوصوله نحو 127.05 و 128.85 على التوالي. لحين تحقيق السعر للاختراق المطلوب, نتوقع تأثره بسيطرة الميل الجانبي للفترة الحالية ولتنحصر التداولات ما بين المحاور الرئيسية المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.10 و 126.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق المطلوب

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