شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم بي بي بصدد تشكيل قناة صاعدة- تحليل - 26-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر السهم مؤخرا تداولات إيجابية واضحة بثباته فوق مستوى 531.20 ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تشكيله لقناة فرعية صاعدة لنتوقع تشكيل مستوى 536.00 لدعم جديد ليبدأ باستهداف مستويات جديدة باندفاعه نحو 547.60 وصولا نحو 556.05 على التوالي. محاولة صمود مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يدعم ترجيحنا الصاعد ليزيد بدوره من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 536.00 و 547.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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