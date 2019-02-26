شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع استنادا على تطورات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، استنادا على التطورات حول "بريكست" ، حيث ذكرت تقارير حول تفكير رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا ماي" فى تأجيل مهلة 29 آذار/مارس المقبل موعد الانفصال الفعلي للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.5% حتى الساعة 08:20 جرينتش،ليتداول عند 1.3155$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3094$،وسجل الأعلى عند 1.3161$ الأعلى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، والأدنى عند 1.3093$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" تفكير فى تأجيل مهلة 29 آذار /مارس الموعد المحدد سابقا لانفصال المملكة المتحدة الفعلي والنهائي عن الاتحاد الأوروبي.

وفى حالة التأجيل الفعلي تزداد احتمالات توصل الحكومة البريطانية لاتفاق جديد مع قادة الاتحاد الأوروبي يعمل على تجنب حالة الخروج الفوضوي والانفصال دون اتفاق.

وذكرت صحيفة "صن" أن تيريزا ماي سوف تقترح رسميا استبعاد انفصال البلاد دون اتفاق ، والذي قد يؤدي فعليا إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى عدة أشهر.

من ناحية أخرى ، يتابع المستثمرين عن كثب بحلول الساعة 10:00 جرينتش جلسة استماع فى البرلمان البريطاني حول تقرير التضخم الربع سنوي الصادر أوائل الشهر الجاري ، حيث يدلي محافظ البنك المركزي البريطاني "مارك كارني " والعديد من أعضاء لجنة السياسة النقدية بشهاداتهم حول التضخم والتوقعات الاقتصادية أمام لجنة الخزنة.