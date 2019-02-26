شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الكابلات (2110) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.50 ريال ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 44.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 51.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 51.00 .