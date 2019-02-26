دار الأركان يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي - 26-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 0.16 ريال ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 10.56 ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.56 ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.22 ومستوى المقاومة 11.14 .
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