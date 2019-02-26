شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا عدد 2.38 نقطة ليصل إلى مستوى 1410.51 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 308 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 6.74% مدفوعة بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.41%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.09%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، وصعد قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.49%، وقفز قطاع الخدمات بنسبة 2.68% مدفوعة بسهم بى ام ام اى بنسبة 0.65%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.