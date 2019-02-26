شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 02:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.7161 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7167 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7151 بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7173.

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هذا وتترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء، واللتان قد يعكسان انخفاضاً خلال كانون الأول/ديسمبر، حيث من المتوقع أن توضح تصاريح البناء تراجعاً 2.8% إلى 1,290 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.00% عند 1,328 ألف، كما قد تظهر قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 0.5% عند 1,250 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.2% عند 1,256 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك الحدث المرتقب اليوم وهو الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، وذلك قبل يستكمل شهادته النصف سنوية غداً الأربعاء مع مثوله أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

كما يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم لصدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين لشهر شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 124.3 مقابل 120.2 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً بما قيمته 8 مقابل انكماش بما قيمته 2 في كانون الثاني/يناير.