شكرا لقرائتكم أداء سلبي لـ 49 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 21:43

أنهت 49 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات أمس على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها لليوم السابق ما يعادل 24 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها امس بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 579 بليون ريال بزيادة قدرها 2.9 مليون ريال نستبها 0.51 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 38 في المئة الى 315 مليون ريال في مقابل 228 مليونا اول من أمس وصعدت الكمية المتداولة 4 في المئة الى 8.6 مليون سهم، في مقابل 8.3 مليون لليوم السابق، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة 31 في المئة الى 6330 صفقة في مقابل 4850 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه خلال تعاملات امس بنسبة بلغت 0.36 في المئة تعادل 36.55 نقطة صعودا الى مستوى 10227 نقطة في مقابل 10190نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الجديد الى 0.70 في المئة.

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وطاول الصعود مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر النقل بزيادة نسبتها 1.10 في المئة تعادل 24 نقطة صعودا الى مستوى 2212 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بزيادة نسبتها 0.92 في المئة الى 2230 نقطة، ثم مؤشر الصناعة المرتفع 0.67 في المئة.

وسجل مؤشر الخدمات رابع أكبر زيادة نسبتها 0.61 في المئة تعادل 45 نقطة صعودا الى مستوى 7452 نقطة، تلاه مؤشر التأمين المرتفع 0.52 في المئة الى 2918 نقطة، ثم مؤشر جميع الاسهم المرتفع 0.45 في المئة.

وبلغت مكاسب مؤشر العائد الاجمالي 0.36 في المئة الى 18.2 ألف نقطة، فيما سجل مؤشر المصارف اقل زيادة نسبتها 0.10 في المئة.