شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم شركة المراعي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة في شركة المراعي أهمية هذه الدراسة، كونها تسعى لتحقيق أفضل الممارسات بهدف المساهمة في تخفيض الفقد والهدر في الغذاء، الذي يعد عملاً نبيلاً في تقدير النعمة إضافة إلى أثر ذلك على الجانب الاقتصادي.
وقال: «تتسق هذه المبادرة الوطنية مع الجهود، التي تبذلها شركة المراعي بهذا الخصوص، إذ عملت في وقت سابق على تنفيذ مبادرة اجتماعية عنوانها «قدر النعم» بهدف المساهمة بإيقاف الهدر والإسراف لدى المجتمع».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم شركة المراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.