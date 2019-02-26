شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم شركة المراعي والان نبدء بالتفاصيل

كرَّم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شركة المراعي لشراكتها الرئيسة لحفل إطلاق مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة.

وأكد عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة في شركة المراعي أهمية هذه الدراسة، كونها تسعى لتحقيق أفضل الممارسات بهدف المساهمة في تخفيض الفقد والهدر في الغذاء، الذي يعد عملاً نبيلاً في تقدير النعمة إضافة إلى أثر ذلك على الجانب الاقتصادي.

وقال: «تتسق هذه المبادرة الوطنية مع الجهود، التي تبذلها شركة المراعي بهذا الخصوص، إذ عملت في وقت سابق على تنفيذ مبادرة اجتماعية عنوانها «قدر النعم» بهدف المساهمة بإيقاف الهدر والإسراف لدى المجتمع».