شكرا لقرائتكم خبر عن 4 موانئ في المنطقة الشرقية تناول 10.2 مليون طن خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

تعتبر موانئ المنطقة الشرقية من أهم الموانئ عالميا؛ لما تمثله من مكانة قوية على خارطة التجارة والصناعة منذ القدم، التي كونت العلاقات في منافذها البحرية مع دول العالم كالصين والهند وجنوب شرق آسيا والتي تقع في طريق الحرير القديم، وحديثا زاد قطاع النفط والغاز والصناعات المعدنية المكتشفة فيها، ومما زاد من أهمية تلك الموانئ هو استحواذ المنطقة الشرقية على نحو 23% من المصانع الموجودة بالمملكة، كما تستوعب المنطقة أيضا 25% من العاملين في القطاع الصناعي على مستوى المملكة.

ورصدت ”الخليج 365” أهمية 4 موانئ في المنطقة الشرقية، التي بلغ حجم إجمالي طنيات البضائع المناولة فيها خلال يناير 2019 أكثر من 10.2 مليون طن، وتصدر تلك الموانئ في حجم البضاعة المناولة ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل باستحواذ أكثر من 56.8 %، وجاء ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ثانيا باستحواذ 28.4 %، في حين جاء ميناء الجبيل التجاري ثالثا باستحواذ 10 %، وجاء ميناء رأس الخير رابعا من حجم الطنيات المناولة خلال الشهر.

» ميناء الجبيل

تصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل موانئ الشرقية من حيث إجمالي طنيات البضائع المناولة خلال شهر يناير 2019، ويعد ميناء الجبيل الصناعي من أهم الموانئ في المملكة بصفة عامة والموانئ الصناعية بصفة خاصة؛ كونه الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، وتم بناؤه خصيصا لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة، وكذلك البتروكيماويات السائلة والصلبة إلى الأسواق العالمية، كما تستورد عن طريقه احتياجات المجمع الصناعي من معدات وآليات ومكونات المصانع، وكذلك المواد الخام لمصانع المواد الغذائية والزيوت النباتية لتشغيلها.

وبلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة خلال شهر يناير للعام الحالي في الميناء 5.8 مليون طن مرتفعا بنسبة 28.7 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الذي وصل حجم إجمالي طنيات البضائع المناولة 4.5 مليون طن، كما جاء في المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، وشملت تلك البضائع المناولة بضائع سائبة صلبة تشمل الحبوب والسكر والحديد والفحم والإسمنت والكبريت، بالإضافة إلى بضائع سائبة سائلة تحتوي على الزيوت النباتية والحيوانية، ومنتجات بترولية مكررة، ومنتجات بتروكيماوية سائلة، وغاز طبيعي، كما استقبل الميناء 162 سفينة خلال يناير 2019.

» ميناء الدمام

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وجاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كثاني موانئ الشرقية من حيث إجمالي البضائع المناولة خلال يناير من العام الحالي بإجمالي (2.9) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 21.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي بلغ حجم المناولة فيها (2.4) مليون طن، بينما بلغت طنيات الحاويات المناولة (1.5) مليون حاوية، في حين بلغ عدد الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال يناير 2019 م (149880) حاوية، وبلغ عدد السفن (121) سفينة، بأكثر من (8.6) ألف عربة.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يعتبر الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي والبوابة الرئيسة لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يُعد الميناء مركزا متميزا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجيستية وصناعة النقل البحري.

» ميناء الجبيل التجاري

فيما حقق ميناء الجبيل التجاري المرتبة الثالثة من بين موانئ الشرقية، الذي يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية وقربه من مراكز الإنتاج، مساعدا في خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدرتها التشغيلية واللوجيستية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وأوضحت الإحصائية أنه خلال يناير بلغ حجم البضائع المناولة 1.03 مليون طن، كما بلغ عدد الحاويات القياسية (66546) حاوية قياسية، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى ميناء الجبيل التجاري خلال الشهر (89) سفينة.

» ميناء رأس الخير

فيما حل ميناء رأس الخير كرابع موانئ الشرقية من حيث حجم البضائع المناولة بأكثر من 398.4 ألف طن تمت مناولتها من خلال 15 سفينة خلال يناير من العام الحالي، ويقع الميناء في مدينة رأس الخير على بعد 60 كم من مدينة الجبيل الصناعية ويوجد بها حاليا عدد من مصانع الفوسفات والألمنيوم والمرافق الضرورية لأعمال الإنتاج والتجهيزات الأساسية اللازمة. ومن المنتظر أن تضم مدينة رأس الخير أكبر المجمعات الصناعية التعدينية المتكاملة في العالم وجميع المرافق الأساسية الخاصة بتلك الصناعات بما يمكّن المملكة من تصدير منتجاتها التعدينية إلى الأسواق المحلية والعالمية.