«آلية احتساب السعرات الحرارية» ورشة تنظمها غرفة الشرقية في الخفجي

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تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل بعنوان «آلية احتساب السعرات الـحرارية لقطاع الأغذية»، يحتضنها فرع الغرفة بمحافظة الخفجي يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019. وتستعرض ورشة العمل، التي تعقد في الساعة 10 صباحا، أهمية عرض السعرات الحرارية للمتعاملين مع قطاع الأغذية كالمطاعم والمقاهي بطريقة واضحة، حيث تعرض لهم في الواجهة الأمامية مقابلة لكل صنف من أصناف الطعام في قائمة الأطعمة والمشروبات التي تقدم للعميل، وأن توضع على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم مهما كانت آلية العرض. كما تناقش ورشة العمل احتساب السعرات من خلال عرض محتويات طبق الطعام الواحد، وفي حال تم عرض طبق الطعام على شكل وحدات فردية مقسمة، فإنه يجب أن توضع السعرات الحرارية لكل وحدة، مع ضرورة مراعاة الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام، كالحلويات والأغذية.



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