الارشيف / الاقتصاد

بنك الرياض يعقد اللقاء السنوي لمديري ومديرات الفروع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يعقد اللقاء السنوي لمديري ومديرات الفروع والان نبدء بالتفاصيل

عقد بنك الرياض في فندق الريتز كارلتون الرياض مؤخراً اللقاء السنوي لمديري ومديرات الفروع، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى، والرئيس التنفيذي عبدالمجيد المبارك، ونواب الرئيس التنفيذي، ومديري ومديرات فروع البنك العاملة في مختلف مناطق المملكة، ومديري ومديرات المناطق.

واستهل العيسى كلمته بتوجيه الشكر لمنسوبي ومنسوبات البنك على ما تم تحقيقه من نتائج مالية جيدة نتيجة مضاعفة الجهود والأداء الاستثنائي والمهنية العالية، التي يتمتعون بها، مؤكداً اهتمام وحرص البنك على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وتحسين بيئة العمل بهدف مواصلة مسيرة النجاح والتطور وتعزيز مكانة البنك الرائدة.

بدوره، أثنى المبارك على جهود كل موظفي وموظفات الفروع، وأشاد بالتزامهم بأرفع الممارسات الاحترافية، من ترجمة رؤى وإستراتيجيات البنك بما يحقق الأهداف المنشودة، التي تلبي تطلعات مجلس الإدارة والمساهمين وتوقعات العملاء وترجمة تطلعاتهم إلى واقع ملموس يثري تجربتهم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك الرياض يعقد اللقاء السنوي لمديري ومديرات الفروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا