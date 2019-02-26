شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يعقد اللقاء السنوي لمديري ومديرات الفروع والان نبدء بالتفاصيل
واستهل العيسى كلمته بتوجيه الشكر لمنسوبي ومنسوبات البنك على ما تم تحقيقه من نتائج مالية جيدة نتيجة مضاعفة الجهود والأداء الاستثنائي والمهنية العالية، التي يتمتعون بها، مؤكداً اهتمام وحرص البنك على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وتحسين بيئة العمل بهدف مواصلة مسيرة النجاح والتطور وتعزيز مكانة البنك الرائدة.
بدوره، أثنى المبارك على جهود كل موظفي وموظفات الفروع، وأشاد بالتزامهم بأرفع الممارسات الاحترافية، من ترجمة رؤى وإستراتيجيات البنك بما يحقق الأهداف المنشودة، التي تلبي تطلعات مجلس الإدارة والمساهمين وتوقعات العملاء وترجمة تطلعاتهم إلى واقع ملموس يثري تجربتهم.
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