شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يقدم خدمات إسكانية خاصة لمنسوبي «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

وقعت وزارة الصحة وبرنامج «سكني»، أمس، اتفاقية يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الصحة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، كما دشن الوزيران معرض برنامج «سكني» في البهو الرئيسي لوزارة الصحة.

» عروض خاصة

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة الصحة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وكذلك على الرسوم الإدارية.

» خدمة المستشار العقاري

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كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الصحة، وكذلك إتاحة التمويل العقاري المدعوم للمتقدمين بشكل جماعي من منسوبي وزارة الصحة لبناء وحدات سكنية مشتركة يتملكونها بصكوك مستقلة.

» معرض «سكني»

وبعد توقيع الاتفاقية دشن وزير الصحة ووزير الإسكان المعرض الخاص بخدمة منسوبي الوزارة، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، إذ يقدم برنامج «سكني» من خلال هذا المعرض شرحا وافيا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، والتي يبلغ عددها 13 مصرفا ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج «سكني» لخدمة المستفيدين ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.