شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بهندسة القاهرة: 2.13 مليار جنيه فاتورة المصانع من عدم كفاءة المحركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى الغزالى استاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ورئيس مركز بحوث الطاقة السابق، إن المركز أعد خلال رئاسته بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، دراسة عن كفاءة المحركات بالمصانع المصرية، وذلك من خلال بحث أجرى على 50 ألف محرك من أصل 2 مليون محرك بالمصانع، واختبر البحث كفاءة أداء المحرك ميكانيكيا مقارنة بحجم استهلاكه من الطاقة الداخلة.

وأضاف الغزالى، خلال ندوة لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول كفاءة استخدام الطاقة، الاثنين، أن الدراسة أظهرت نسبة 95% من المحركات مستوردة من الخارج، وأن نسبة 65% منها أقل من 10 حصان، وبالنسبة لعمر المحرك، وجد البحث أن نسبة 65% من المحركات عمرها أكثر من 30 عاما، وبالنسبة للكفاءة، وجد أن نسبة 80% من المحركات ملفوفة، وأن 77.5% من المحركات أدنى من المستوى العالمى للطاقة، وذلك بسبب تركيز معظم المصانع على سعر الماكينة دون النظر لكفاءة استخدامها للطاقة ولا عمرها الإنتاجى.

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وتابع أن المصانع المصرية تسدد نحو 2.130 مليار جنيه فاتورة سنوية نتيجة عدم كفاءة استخدام المحركات للطاقة، مشيرا إلى أن الدراسة وضعت مواصفات وأرسلتها لوزارة الصناعة لإلزام المصانع باستيراد محركات وفقا لتلك المواصفات.

يذكر أن ندوة لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أسامة جنيدى، شارك بها عدد كبير من رجال الأعمال من بينهم الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الدكتور محمد هلال رئيس جمعية مستثمرى الطاقة، المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال.