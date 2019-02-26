أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-2-2019 في الأسواق

الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-2-2019 ، نقوم بتقديم جداول لجميع شركات الحديد و الأسمنت داخل السوق المصري، و عند وجود أي تغير في الأسعار، وتشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر حاله من التذبذب بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم الدولار، فأصبح المتحكم في سعر الحديد هو سعر البليت المكون الرئيسي تصنيع الحديد ويتم استيراده من الخارج.

أسعار الأسمنت في ارتفاع مستمر بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بعد رفع أسعار المحروقات في سوق المصري، كان سعر طن الأسمنت قد وصل إلي أعلى قيمة له خلال شهر أبريل الماضي بعد توقف مصانع العريش عن العمل، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 1300 جنيه ثم عاد لينخفض مرة أخرى مع افتتاح مصنع بني سويف الجديد، وزيادة المعروض في السوق المصري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

تواصل أسعار الحديد حالة من الاستقرار بعد اَخر هبوط لها بقيمة 300 جنيه، بسبب انخفاض سعر البليت عالمياً ، أما بالنسبة لسعر الأسمنت فتشهد حاله من الارتفاع حيث ارتفع السعر مرتين خلال شهر أكتوبر، وصرح الزيني رئيس شعبة مواد البناء السبب في الارتفاع المتواصل لسعر الأسمنت زيادة تكلفة الإنتاج، وكذلك نقص المعروض في السوق، ونقدم لكم من خلال هذه الجداول سعر الحديد والأسمنت اليوم في جميع المصانع والشركات.

أسعار الحديد اليوم

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لمصنع اسم المنتج السعر بالجنيه المصري المصريين المصريين 11600 بشاي بشاي 11600 عز عزعز الدخيلة 1160011600 الجارحي الجارحي 10150 الكومي الكومي 11430 العتال العتال —— المراكبي المراكبي 11550 العشري العشري 11500 الجيوشي الجيوشي 11500 مصر ستيل مصر ستيل 11500

يشهد سعر الحديد في مصر حاله من الثبات في الأسعار وذلك مع استقرار سعر البليت عالمياً، ومن المتوقع انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة القادمة مع فتح باب الاستيراد، وبلغ سعر طن الحديد اليوم 11400 جنيه في غالبية مصانع الحديد المصرية، أما أعلى سعر طن للحديد في مصر فكان من نصيب مصنع حديد عز بسعر 11720 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

تشهد أسعار الأسمنت في مصر حالة من الارتفاع التدريجي، على عكس المتوقع خصوصاً مع افتتاح مصنع الجيش ببني سويف، وارجع أصحاب المصانع أسباب الارتفاع إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن والنقل، وقد بلغ سعر طن الأسمنت اليوم في مصنع السويدي 840 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الأسمنت في معظم المصانع المصرية.

المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع السويدي السويدي 840 جنيه أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 840 جنيه أسمنت طرة طرة 830 جنيه أسمنت حلوان حلوان 830 جنيه السويس للأسمنت السويس 815 جنيه أسمنت العريش العسكري 820 جنيه أسمنت سيناء سيناء 820 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 815 جنيه أسمنت أسيوط المهندس _______ الشركة العربية للأسمنت النصرالمسلح 810 جنيه820 جنيه

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