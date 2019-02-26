سعر الدولار اليوم الإثنين 2018/110/15 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري 2018، منذ تعويم الجنية المصري وقد شهد سعر الدولار ارتفاع ملحوظ في سعرة حتى يومنا هذا، ولكنه قد استقر لفترة على سعر معين من الممكن أن يرتفع عنه قليلا أو ينخفض أيضا قليلا.

سعر الدولار اليوم الإثنين 2018/10/15

مع صباح اليوم الإثنين شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار في سعره داخل البنوك المصرية، وقد سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي بيريوس 17.87 بالنسبة للشراء، بينما سجل سعر الدولار في البنك ذاته سعر 17.96 للبيع، في البنك العربي سجل سعر الدولار اليوم في الشراء سعر 17.60 جنية بينما سجل سعر البيع 17.70 حيث أن سعر الدولار يؤثر بشكل كبير في التعاملات اليومية والحياتية داخل مصر مثل سعر الذهب وبراميل النفط وغيرها من الأساسيات.

وعن التوقعات الخاصة بسعر الدولار خلال الفترة المقبلة وتأثيره على الاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن يشهد سعر الدولار في الأسواق المصرية هبوط خلال الفترة القادمة، وقد تحرك سعر الدولار خلال الفترة الماضية منذ نهاية شهر مايو الماضي حيث قد وصل سعر الدولار خلال تلك الفترة إلى أعلى سعر خاص به بعد قرار تعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف، فمنذ ذلك الفرار وقد أترفع سعر الدولار بشكل كبير مما أدي إلى رفع أسعار الكثير من الأساسيات داخل مصر.

Advertisements

يعتمد الكثير من المستثمرين المصريين والمستوردين على استخدام العملة الخضراء في جلب السلع من الخارج، الأمر الذي يزيد من الطلب على العملة الأمريكية ومن ثم زيادة سعر الدولار مقابل الجنية، ويعد الدولار الأمريكي هو العملة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية كما يعد العملات الأجنبية الأكثر تداول على مستوى العالم، والذي قد شهد انخفاض كبير في سعره على مستوى العالم في الفترة ما بين 2007 وحتى 2008 ولكن سرعان ما عاد إلى سعره الطبيعي.

ويعد اليوم العرض والطلب على تلك العملة هو المتحكم الأساسي في سعرها ومن ثم الزيادة أو النقص في سعر الدولار، ومنذ تحرير سعر الصرف تم القضاء على السوق السوداء ولا يوجد فرق كبير بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.سعر الدولار اليوم الإثنين

Post Views: 493