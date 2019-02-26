أسعار العملات الأجنبية الجمعة 28/9/2018 واليورو يتراجع

تباينت أسعار العملات الأجنبية خلال آخر التعاملات الرسمية للمصارف الرسمية والخاصة في مصر على تراجع البعض منها أمام الجنيه المصري، وبينما سجلت الأخرى استقرار خلال عمليات البيع والشراء التي تم الإعلان عنها رسمياً، وجاء من بينها اليورو الأوربي الذي سجل تراجع أمام الجنيه المصري في نسبة كبيرة من المصارف الخاصة والرسمية، مما جعل البعض من العملاء يعزف عن الاستبدال.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

جاء السعر الرسمي للعملة الخضراء ليسجل استقرار أمام الجنيه المصري مسجلاً للبيع 17.97 جنيه، وأما الشراء 17.85 جنيه طبقا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو الأوروبي

سجل اليورو الأوروبي تراجع في مختلف البنوك الرسمية والخاصة أمام الجنيه المصري مسجلاً للبيع 21.039 جنيه، وأما الشراء فسجل 20.9 جنيه بالبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني

جاء الإسترليني من العملات الأجنبية التي سجلت تراجع أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك الخاصة والرسمية، حيث سجل للبيع 23.95 جنيه وأما الشراء 23.34 جنيه.

الدولار الأسترالي

جاء سعر الأسترالي ضمن أسعار العملات الأجنبية التي سجلت تراجع أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك الرسمية والخاصة، حيث سجل للبيع 12.995 جنيه، وأما الشراء فسجل 12.902 جنيه بالبنك المركزي المصري.

اليوان الصيني

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شهدت العملة الرسمية في الصين تراجع للبيع والشراء في البنك المركزي المصري مسجلاً للبيع 2.613 جنيه، وأما الشراء فسجل 2.595 جنيه.

سعر الريال السعودي

جاءت التعاملات الرسمية الأخيرة في البنوك لآخر يوم عمل على استقرار الريال مسجلاً للبيع 4.79 جنيه، وأما الشراء فسجل 4.76 جنيه بالبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي

تراجعت العملة الرسمية لدولة الكويت أمام الجنيه المصري مسجلاً للبيع 59.098 جنيه، وأما الشراء فسجل 58.68 جنيه طبقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

يشهد الدرهم الإماراتي حالة من عدم الاستقرار خلال التعاملات الرسمية للمصارف الرسمية والخاصة في مصر حيث سجل للبيع 4.871 جنيه وأما الشراء فسجل 4.844 جنيه ببنك مصر.

جاءت النسبة الأكبر من أسعار العملات الأجنبية لتسجل تراجع أمام الجنيه المصري طبقاً لآخر تحديث لعمليات الأمس الخميس في المصارف الرسمية والخاصة، والتي تتوقف عن العمل اليوم وغداً وتبدأ يوم الأحد في الإعلان الجديد عن كافة أسعار العملات الأجنبية بالسوق النقدي المصري.

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